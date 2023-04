Manaus inicia 7ª convocação do PSS para 168 educadores

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou, nesta terça-feira (25), a 7ª convocação do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2021, publicado na última segunda-feira (24), no Diário Oficial do Município (DOM). Todo o atendimento será realizado de forma remota, sob responsabilidade da Comissão de Investidura da secretaria.

Na oportunidade, foram convocados 148 professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que vão trabalhar nas unidades de ensino das Divisões Distritais Zonais (DDZs) Centro-Sul, Leste 1 e 2, e Norte; 20 pedagogos para escolas das DDZs Centro-Sul, Leste 1 e 2, Norte e Sul. A Semed vai enviar e-mail e mensagem, via WhatsApp, com as orientações sobre o processo de admissão.

A gerente da comissão de investidura da Semed, Elisangela Bastos, alertou sobre o período da entrega de documentos, mas também lembrou que a secretaria dará todo suporte de informações sobre o processo admissional.

“Nós vamos encaminhar um e-mail, com todas as orientações. Vai ter também um contato de uma assessoria específica para cada candidato. Todo o processo admissional será feito de forma remota. Peço para que o candidato fique atento ao recebimento do e-mail, dentro do prazo de 15 dias para fazer a entrega dos documentos”, explicou.

Os convocados precisam apresentar a seguinte documentação: CPF, RG, certidão de nascimento e de casamento, diploma de graduação, histórico de graduação, título eleitoral, certificado militar, parecer da junta médico-pericial do município, atestado de aptidão para o exercício do cargo, comprovante de residência, PIS/Pasep, declarações de bens, negativa, dependentes, conforme o edital nº005/2021 do PSS.

No dia 15 de maio, os educadores devem iniciar as atividades nas unidades municipais de ensino.