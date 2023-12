Manaus ganha 2 núcleos do Projeto Mais Futevôlei nos Bairros; confira

Manaus/AM - A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) anunciou o Campo da Associação dos Vizinhos e Amigos do Mindú (Avam), no Parque Dez e o Campo do Novo Israel, como novos núcleos do Projeto Mais Futevôlei nos Bairros. Oferecendo aulas gratuitas para jovens de 8 a 17 anos, mais de 200 novos atletas serão beneficiados.

“Hoje lançamos mais dois núcleos em Manaus, mas nosso planejamento para 2024 é ampliar para o interior do estado. Porque nós sabemos que assim como Maués que é uma das maiores bases do futevôlei do Amazonas, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, onde já tem base do Pelci, é mais fácil de chegar e estaremos revelando grandes campeões e praticantes do futevôlei”, disse Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

Com a chegada do projeto, foram entregues para os novos núcleos equipamentos esportivos que serão essenciais para a prática esportiva, como bolas, redes e uniformes de padronização, para os atletas de base.

As atividades nos novos núcleos acontecerão às terças e quintas-feiras, das 16h às 18h, oferecendo um total de 200 vagas para crianças e jovens a partir dos 7 anos de idade. Além de promover o esporte, o futevôlei tem se destacado como uma ferramenta para proporcionar oportunidades de lazer e inclusão em diferentes comunidades.

Para Ana Caroline de Souza, o projeto é de suma importância para o desenvolvimento dos jovens na comunidade. “Com o futevôlei no nosso bairro, com certeza terão muitos benefícios, tirando as crianças da ociosidade e colocando no caminho do bem que é o esporte”, comentou a moradora do bairro Novo Israel.

Novas vagas - Para participar das aulas de futevôlei nos dois novos núcleos, os interessados e responsáveis devem procurar os respectivos espaços durante o horário de atividades, munidos das seguintes documentações: cópia do RG e CPF do aluno e do responsável, declaração escolar atualizada, comprovante de residência e uma foto 3x4.

Com informações da assessoria.