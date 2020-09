Manaus FC perde por 1 a 0 para o Remo

Manaus/AM - Fora de casa, o Manaus FC perdeu de 1 a 0 para o Clube do Remo na noite deste domingo (27) pela Série C do Brasileiro.

Os dois se enfrentaram no Mangueirão, em Belém.

Essa é a segunda derrota do clube no campeonato.

O próximo jogo do Manaus será no sábado (10) contra o Imperatriz.