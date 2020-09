Manaus FC empata com o Santa Cruz na 3ª seguida na Série C

Manaus/AM - O Manaus FC, recebeu neste sábado (19), na Arena da Amazônia, o líder do Grupo A, Santa Cruz, pela sétima rodada da Série C.

O jogo no entanto, apesar de equilibrado, não saiu como o esperado e ambas equipes amargaram um empate no 0x0.



Com isso, o Manaus perdeu a chance de entrar no G4 e subiu apenas para o sexto lugar com oito pontos. Já o Santa Cruz, continua líder do Grupo A, mas agora com 14 pontos, pode ser ultrapassado se o Ferroviário vencer na rodada. o Manaus perdeu a chance de entrar no G4 e subiu apenas para o sexto lugar com oito pontos.