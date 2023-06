Manaus FC e Amazonas FC vão receber R$ 2 milhões em patrocínio da prefeitura

Manaus/AM - Os times de futebol, Manaus FC e Amazonas FC, representantes da capital na Série C, do Campeonato Brasileiro de Futebol, vão receber R$ 2 milhões de patrocínio da Prefeitura de Manaus.

O termo de patrocínio que garante o aporte foi assinado na manhã de hoje (6), no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro. Na ocasião, David Almeida explicou que o investimento nos clubes tem como objetivo colocar um representante do Estado na elite do futebol nacional, visto que Manaus conta com uma das maiores arenas construídas para a Copa do Mundo de 2014.

"Muito se falava da herança da Copa do Mundo do Brasil. O Amazonas já investiu muito. Temos uma das mais bonitas arenas do país, que custou mais de R$ 800 milhões e que, raramente, é utilizada. Quando recebe partidas, sempre temos baixos públicos. Por isso, estamos aqui repetindo esse apoio que totaliza R$ 2 milhões, sendo R$ 1 milhão para cada time. Temos uma cidade que respira esportes e que já mostrou a sua força em outras décadas. Agora, queremos colocar um time de Manaus na Série B. Sabemos que fazer futebol profissional é muito caro, mas os clubes têm ao seu lado a Prefeitura de Manaus, que vai sempre apoiar os talentos da nossa cidade", enfatizou o chefe do Executivo municipal.

Além dos times da Série C, o edital da prefeitura também contemplava o Nacional, que está disputando a Série D. Todavia, a tradicional equipe azulina não conseguiu apresentar as certidões necessárias para participar do processo.

Após as seis primeiras rodadas da primeira fase da Série C, o Amazonas está em 3º lugar com 11 pontos. Já o Manaus FC, ocupa a 7ª colocação, com 9 pontos.