Manaus faz neste sábado repescagem da vacinação para grupo de 18 a 59 anos

Pessoas de 18 a 59 anos que possuam alguma das comorbidades constantes no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que ainda não tenham recebido a primeira dose, devem procurar, neste sábado (15), das 9h às 16h, um dos sete pontos estratégicos da Prefeitura de Manaus, para se vacinar. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) fará a repescagem geral para os que não conseguiram comparecer durante a semana.

A aplicação da primeira dose nesse grupo, foi retomada no último sábado, 8, após a suspensão, por dez dias, como medida para evitar que faltassem imunizantes para a segunda dose de quem já havia iniciado o ciclo. A partir do recebimento de novas remessas, a Semsa reabriu o atendimento desse público, observando a divisão de grupos de idade por dia da semana.

“Estamos vacinando esse público desde o dia 29 de março e, até hoje, já atendemos a 84.104 pessoas com a primeira dose. A orientação do prefeito David Almeida é que não deixemos ninguém dos grupos mais vulneráveis sem vacina. Por isso, peço a quem se enquadre nesse público que compareça para ser imunizado”, orienta a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Os registros do “vacinômetro” municipal indicam que até as 16h desta sexta-feira, 14, as cinco maiores comorbidades na faixa de 18 a 59 anos vacinados são diabetes mellitus (33.739); hipertensão de difícil controle ou com complicações/lesão de órgão alvo (26.228); obesidade grave com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 40 (9.533); imunossuprimidas (5.944); e doenças cardiovasculares e cerebrovasculares (5.453).

Segunda dose

Simultaneamente, a Semsa está atendendo os públicos para os quais a plataforma Imuniza Manaus já fez o agendamento das datas para a segunda dose. “Com essa ferramenta, conseguimos planejar as etapas da vacinação. Com base no quantitativo de cadastrados, em cada segmento de cada grupo, o próprio sistema faz a distribuição por posto, o que facilita o atendimento nas estações de vacinação”, explica a secretária.

Para fazer o cadastramento, basta acessar o link https://imuniza.manaus.am.gov.br/ e seguir as etapas até a finalização do processo. Na data agendada para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação, com foto, o CPF e, no caso de comorbidades, o laudo médico – original e uma cópia.

Além disso, a Secretaria de Saúde do município segue vacinando grávidas e puérperas (mulheres com até 45 dias do pós-parto), com comorbidade. Para esse público, a imunização acontece exclusivamente no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Gandu, 119, na Cidade Nova, zona Norte.

Também a partir deste sábado, começarão a ser imunizadas pessoas com deficiência permanente (PcDs), de acordo com o que estabelece o Anexo 2 do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Serão contemplados os que apresentam deficiência física, auditiva, visual, intelectual (inclusive autismo), mental e múltiplas, além de ostomia e nanismo.

De acordo com a programação da Semsa, inicialmente serão atendidos os que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo que os de 40 a 59 anos devem procurar os postos no sábado e os de 18 a 39 anos, na próxima segunda-feira, 17.