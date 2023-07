Manaus é a terceira capital mais violenta do país, aponta levantamento

O anuário aponta as 50 cidades mais violentas do Brasil. Nessa lista, Manaus ocupou a 23ª posição no ano passado.

A capital amazonense registrou uma taxa de 53,40 mortes violentas intencionais por cada 100 mil habitantes, perdendo apenas para Macapá/AP, com taxa de 70, e Salvador/BA, com taxa de 66.

