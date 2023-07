Manaus é a metrópole que mais cresceu no Brasil; especialista explica aumento

Manaus/AM - Os dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que Manaus é a metrópole brasileira que mais cresceu em população desde o último recenseamento, em 2010.

A capital do Amazonas passou de 1,8 milhão, em 2010, para 2,06 milhões em 2022. Ganhando em média 17 mil moradores por ano. Mas esse cresceu também se deu por conta das invasões, conforme o colunista Carlos Madeiro do UOL. Hoje, ao menos 50 comunidades estão ameaçadas de despejo — elas foram mapeadas pela Campanha Despejo Zero.

"Manaus é a metrópole mais ao ocidente do Brasil [oeste] e que concentra, do ponto de vista populacional, econômico e cultural, serviços na região. Invariavelmente isso vai repercutir na questão demográfica. É um resultado esperado", disse Marcos Castro de Lima, doutor em geografia humana e professor da Ufam ao UOL.

Em todo o Estado o Censo 2022 contou 3.941.175 pessoas. O número de domicílios foi de 1.307.114. Com isso, a média de moradores por domicílio no Amazonas foi de 3,64. Os dados foram divulgado, na quarta-feira (28). Com os novos números, a população do Estado passou a representar 1,44% do total nacional.