Manaus é credenciada no Ministério da Cultura para receber recursos da Lei Paulo Gustavo

“Este é um momento muito importante de conclusão do Plano de Trabalho e cadastro na plataforma do governo federal, visando a implementação da Lei Paulo Gustavo em Manaus, com todos os segmentos incluídos dando suas sugestões, e assim o plano foi construído com base nas sugestões de todos os artistas”, explicou Batista.

À frente do grupo de trabalho de coordenação da implementação da Lei Paulo Gustavo em Manaus, Neilo Batista, ressaltou a conclusão desta fase de transferência do plano de trabalho da LPV.

