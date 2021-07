Manaus é considerada a capital com mais obesos do país

Manaus/AM - Com o isolamento social, que fez muitas empresas adotarem o home office, um problema tem chamado a atenção: a obesidade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de obesos dobrou no Brasil nos últimos 20 anos.

Segundo a pesquisa Vigitel, do Ministério da Saúde, Manaus é a capital brasileira com maior número de obesos. Na cidade, 23% da população sofre de obesidade. Desse total, os homens correspondem a 18,7%.

De acordo com a endocrinologista e consultora do Sabin Medicina Diagnóstica, Larissa Figueiredo, apesar do número de mulheres com sobrepeso ainda ser maior do que o de homens, o crescimento de obesos do sexo masculino tem preocupado os especialistas.

“Os homens têm maior chance de desenvolver problemas cardiovasculares, além de possibilidade de apresentar hipogonadismo (baixa produção de hormônio nos testículos), diminuição da testosterona e ginecomastia (aumento dos seios)", explica.

Para identificar a obesidade em um paciente é necessário que seja feito exame clínico, onde é calculado o Índice de Massa Corpórea (IMC) e a circunferência abdominal do indivíduo. A partir daí, é necessário buscar a origem dessa obesidade, já que nem sempre resulta de excessos alimentares, segundo a doutora Larissa. "Pode haver uma síndrome metabólica. É preciso diferenciar causas hormonais como hipotireoidismo e hipercortisolismo, dentre outras".