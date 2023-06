Manaus é a capital com maior crescimento populacional do país, aponta censo

Manaus/AM - A capital do país que teve o maior crescimento do número de habitantes entre 2010 e 2022 foi Manaus, de acordo com dados do Censo Demográfico 2022. A população da capital amazonense saltou de 1,8 milhão para o número de 2,06 milhões de habitantes, com acréscimo de 261,5 mil pessoas. A capital amazonense é a 7ª cidade mais populosa do país.

O aumento populacional em Manaus foi de 14,5%. Brasília é a segunda colocada nesse ranking, com incremento de 246,9 mil habitantes, que no total tem 2,81 milhões de habitantes. Na sequência surge São Paulo, com 297,7 mil pessoas a mais, com 11,4 milhões de habitantes no total.

Em relação ao crescimento proporcional, Boa Vista foi a capital com maior elevação. A capital de Roraima quase dobrou o número de habitantes, com aumento de 45,4% desde 2010. O aumento da população roraimense foi de 129,1 mil habitantes.