Manaus é 2º cidade com mais casos de morte por queda de raios

Manaus/AM - Atrás apenas de São Paulo, Manaus é a segunda cidade brasileira com o maior número casos de morte por descarga elétrica. Em menos de 10 anos, 27 pessoas morreram devido à queda de raios, segundo informações de uma pesquisa realizada pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT/INPE).

No estado do Amazonas, a situação é ainda mais grave, são 133 óbitos, sendo seis só este anos. O Iranduba o segundo município com mais registros. Em Manaus, o último caso ocorreu na quarta-feira (11) e teve como vítima o ex-militar Gleison Chagas, 27. Ele estava perto de um igarapé no sítio morava com a esposa quando ambos foram atingidos por um raio.

Ela estava mais distante do local, recebeu uma descarga menor e sobreviveu, mas o ex-militar não teve tanta sorte e morreu no hospital. Segundo o Elat, as vítimas são em sua maioria homens, eles correspondem a 82% dos óbitos, enquanto as mulheres representam 18%.

Por isso, em época de raios e chuvas é importante tomar algumas precauções como permanecer em lugares fechados, sair de perto de rios, piscinas e etc, se afastar de tomadas, superfícies metálicas e principalmente evitar uso de aparelhos eletrônicos como celulares, sobretudo quando estiverem conectados a rede elétrica.