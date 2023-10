Manaus divulga selecionados para o curso de ‘Higienização à Seco’

Manaus/AM- A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga, nesta quarta-feira (11), a lista de alunos selecionados para participar do curso “Higienização à Seco”, que faz parte do projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empreender”.

Com 40 vagas, o curso profissionalizante visa capacitar os participantes e fornecer conhecimentos abrangentes sobre a higienização a seco, além de explorar oportunidades no empreendedorismo e desenvolver habilidades profissionais que podem ajudar os alunos a encontrar emprego no mercado de trabalho.

As aulas serão realizadas presencialmente pela empresa parceira Grupo de Negócios Amazonas (GNA), no período de 16 a 21/10, das 13h às 17h, no Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul. Os participantes devem ficar atentos às regras de vestimenta do local: é proibida a entrada de pessoas trajando bermuda, short, minissaia, camiseta regata ou chinelo.