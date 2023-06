Manaus divulga lista de selecionados para workshop ‘Assessoria e Cerimonial em Eventos Sociais’

O workshop será realizado presencialmente nesta quarta-feira (21), das 14h às 17h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, Zona Sul. Os participantes devem se atentar às regras de vestimenta do local: é proibida a entrada de pessoas trajando bermuda, short, minissaia, camiseta regata ou chinelo.

Manaus/Am - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Glamazon Agência de Eventos Empreendedor, divulga, nesta segunda-feira (19), a lista completa de selecionados para o workshop “Assessoria e Cerimonial em Eventos Sociais”, voltado a jovens e adultos da cidade de Manaus, como parte do Projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empreender”.

