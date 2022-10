Manaus disponibiliza transporte gratuito no 2º turno das eleições neste domingo

Manaus/AM - No próximo domingo, 30/10, dia do segundo turno das Eleições 2022 para presidente e governador, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), volta a montar um esquema especial de trânsito e transporte para os eleitores que irão se deslocar aos locais de votação.

Será assegurada a gratuidade da tarifa do transporte coletivo público urbano no domingo, de 4h às 18h, com frota operante de 1.145 ônibus que irão atender 216 linhas em todas as áreas da capital. A medida está prevista pela Lei nº 2.959, regulamentada pelo Decreto 5.399, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) em 28 de setembro.

Além da garantia da gratuidade do transporte coletivo, a Prefeitura de Manaus vai assegurar uma operação especial de trânsito para a fluidez do tráfego e o acesso de eleitores aos locais de votação do segundo turno das eleições. Aproximadamente 350 agentes do IMMU, divididos em agentes de trânsito e fiscais de transportes, estarão nas ruas a partir das 5h, em todas as zonas da cidade, para monitorar a circulação de veículos e pedestres.

O vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, esclareceu que servidores do Instituto estarão fiscalizando o cumprimento da frota e horários das viagens, orientando os usuários quanto às opções de transporte.

“O prefeito David Almeida, obedecendo a lei, determinou que o IMMU concedesse acesso gratuito a todos que irão exercer o direito ao voto no próximo domingo. Este direito será garantido a todos. A nossa fiscalização estará presente em todos os Terminais de Integração, todas as Estações de Transferências e, principalmente, no Centro de Controle da Cidade (CCC), onde os fiscais estarão monitorando a operação das linhas de ônibus”, frisou o vice-presidente.

Trânsito

Segundo o IMMU, não haverá interdição de ruas ou avenidas situadas nas zonas eleitorais, nem alteração nas áreas de circulação de veículos. No entanto, as áreas próximas aos locais de votação serão preservadas para priorizar o embarque e desembarque dos eleitores, como também a travessia de pedestres.

Os agentes de trânsito estarão em viaturas e motocicletas e realizarão rotas nos principais corredores, visando monitorar as vias e repassar ao setor operacional qualquer eventualidade que possa comprometer a fluidez e a segurança dos munícipes e do trânsito.

Em caso de obstrução de vias, os agentes de trânsito podem ser solicitados pelo Plantão do IMMU Trânsito, no telefone 0800 092 1188, que funciona 24 horas. Caso os usuários de transporte público tenham dúvidas sobre quais linhas passam nos locais de votação, podem fazer a consulta pelo Disk Transporte 118.