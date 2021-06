Manaus deve ampliar vacinação para pessoas a partir de 25 anos esta semana

Manaus/AM - O prefeito David Almeida afirmou, nesta quarta-feira (30), que deve ampliar a vacinação para pessoas a partir dos 25 anos ainda esta semana.

"Manaus tem sido uma cidade diferente com relação a vacinação. Nós somos a segunda cidade do Brasil, de capitais, que vacina com a menor faixa etária. Hoje estamos vacinando as pessoas com 28 anos, ainda esta semana vamos ampliar para 25 anos", disse durante 298ª reunião do Conselho de Administração da Suframa.

A vacinação para pessoas de 27 anos foi liberada na tarde de hoje. O viradão ocorre até às 18h na Arena da Amazônia, Centro de Convenções Vasco Vasques e no Sambódromo.

Locais para vacinação:

Unidades Básicas de Saúde (UBS) - 8h às 21h

NORTE

UBS Balbina Mestrinho (rua 17, 170 – Cidade Nova II)

UBS Sálvio Belota (rua das Samambaias, 786 – Santa Etelvina)

OESTE

UBS Leonor de Freitas (avenida Brasil, s/nº - Compensa II)

UBS Deodato de Miranda Leão (avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória)

LESTE

UBS Dr. José Amazonas Palhano (rua Antônio Matias, s/nº - São José I)

UBS Maria Leonor Brilhante (avenida Autaz Mirim, s/nº - Tancredo Neves)

UBS Alfredo Campos (avenida Cosme Ferreira, s/nº - Zumbi dos Palmares)

Unidades Básicas de Saúde (UBS) - 8h às 19h

SUL

UBS São Francisco (rua Jonas da Silva, s/nº - São Francisco)

Unidades Básicas de Saúde (UBS) - 8h às 16h

LESTE

UBS Nova Esperança (rua Nova Esperança, s/nº - Colônia Antônio Aleixo)

UBS Guilherme Alexandre (rua Nova República, 575 - Colônia Antônio Aleixo)

Pontos estratégicos - das 9h às 17h

NORTE

Shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, 2.939 - Cidade de Deus) - ponto apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandú, 119, Cidade Nova) - ponto apenas para pedestres

SUL

Studio 5 Centro de Convenções (avenida Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial I) - ponto apenas para pedestres

Parque Municipal do Idoso (rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças) – ponto apenas para pedestres

LESTE

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1) - para pedestre e drive-thru

Ponto estratégico – até 18h de quarta-feira, 30/6

OESTE

Centro de Convenções – Sambódromo (avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro) – atendimento somente em drive-thru

Pontos estratégicos – até 18h de quarta-feira, 30/6

OESTE

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (avenida Constantino Nery, 5.001, Flores) – atendimento apenas para pedestres

Arena da Amazônia (avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores) – funcionando apenas na modalidade drive-thru