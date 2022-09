Manaus conta com 87 postos de vacinação contra a covid-19 nesta semana

Nesta semana, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos poderá ser feita em 45 unidades de referência. Shádia Fraxe informa que a imunização para crianças de 3 a 4 anos será centralizada em 11 UBSs de horário ampliado por conta do baixo estoque de CoronaVac, e a previsão do Ministério da Saúde é que novos lotes sejam enviados em novembro.

A lista completa com os endereços das unidades, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19.

Usuários devem levar documento de identidade com foto e o cartão de vacina, para receber o imunizante. Crianças de 3 a 11 anos e adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis, e também podem atualizar o calendário básico de vacinação no momento em que buscarem a unidade de saúde.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, afirma que a procura pela vacina vem diminuindo em Manaus, e alerta que as pessoas precisam estar com a imunização em dia, para prevenir que novas ondas da Covid-19 voltem a impactar a vida em sociedade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.