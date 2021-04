Manaus conclui aplicação da 1ª dose da vacina do grupo com comorbidades

Manaus/AM - Com o atendimento das pessoas de 18 a 34 anos de idade, Manaus concluiu o calendário de vacinação da primeira dose do grupo com comorbidades, nesta segunda-feira (26). Desde março, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estava atendendo, em ordem decrescente de idade, as pessoas de 18 a 59 anos com doenças preexistentes, conforme definição de prioridades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Até esta segunda-feira, a Semsa já havia imunizado com a primeira dose, 104,5% dos trabalhadores de saúde; 96,4% dos idosos com 80 anos e mais; 92,4% dos idosos de 75 a 79 anos; 93,7% dos idosos de 70 a 74 anos; 93,0% dos idosos de 65 a 69 anos; e 89,2% dos idosos de 60 a 64 anos. Ao todo, entre primeira e segunda doses, foram aplicadas 444.503 das duas vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde (MS): CoronaVac/Butantan e AstraZeneca/Oxford.

Nesta terça-feira (27), a Semsa seguirá vacinando os usuários de 56 a 59 anos com comorbidades, que ainda não se imunizaram e estão agendados pelo “Imuniza Manaus”, além de oferecer a segunda dose para pessoas idosas, trabalhadores de saúde e pessoas com diabetes, obesidade e cardiopatias.

Remanescentes

O atendimento aos remanescentes portadores de comorbidades terá prosseguimento na próxima quarta-feira, 28/4, quando serão atendidas pessoas de 41 a 55 anos, agendadas. O total de pessoas do grupo prioritário das comorbidades que ainda não compareceu aos postos de vacinação é de 17.671. Além desses, os postos seguem abertos para qualquer pessoa ainda não vacinada, que esteja em um dos grupos contemplados até agora.

Segunda dose

De quinta-feira (29), a sábado (01), a campanha prossegue com a segunda dose da vacina para idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades. Para saber data, hora e local, basta consultar a plataforma “Imuniza Manaus”, no link https://imuniza.manaus.am.gov.br/.

Trabalhadores

Os trabalhadores da saúde que não tomaram a vacina no período inicial e que tenham preenchido o formulário disponibilizado pela Semsa (http://bit.ly/cadastrovacinasaude) serão vacinados, durante a semana, em nova etapa de imunização para a 1ª dose.

A Semsa orienta que consultem o “Imuniza Manaus”, para verificar a data e a hora do seu agendamento. Também devem apresentar, no posto de vacinação, contracheque ou carteira de trabalho que comprove o vínculo com um estabelecimento de saúde.

Pontos de vacinação

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Terminal de Integração 6

Avenida Comendador José Cruz – Lago Azul

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222- Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490 – Parque 10 de Novembro

Escola de Enfermagem da Ufam – Posto exclusivo para trabalhadores da saúde

Rua Teresina, 495 – Adrianópolis

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi-AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc-AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos – Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, conjunto Dom Pedro – Alvorada