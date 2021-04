Covid: Manaus começa a vacinar pessoas de 30 a 34 anos com comorbidades

Sete postos de vacinação estão abertos das 9h às 16h para receber o público. Caso o paciente não tenha conseguido realizar o cadastro, pode ir a um posto de vacinação com os documentos necessários e realizar o preenchimento no local.

Manaus/AM - A partir desta sexta-feira (9), pessoas com 30 a 34 com doenças preexistentes começam a se vacinar contra covid-19.

