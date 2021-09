Manaus começa aplicação de 3ª dose em imunossuprimidos de alto grau nesta quinta

Manaus/AM - O prefeito David Almeida anunciou, nesta quarta-feira, 29/9, o início da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19, em pessoas com alto grau de imunossupressão, na quinta-feira, 30. Diferentemente dos idosos a partir dos 70 anos, que estão recebendo a dose de reforço com um intervalo de pelo menos seis meses da segunda dose, estarão aptos a receber a dose extra os indivíduos deste grupo com, no mínimo, 28 dias após a última dose de conclusão do esquema básico.

O atendimento desse público será feito em qualquer um dos 40 pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no horário de 9h às 16h.

“Desde o início da campanha, nossa gestão vem trabalhando para alcançar o maior número possível de pessoas imunizadas, no menor espaço de tempo. Manaus é uma das capitais que mais avançam nesta vacinação. Foi assim com a primeira dose, até chegarmos aos adolescentes de 12 a 17 anos. Também com a segunda dose, o que já nos permitiu chegar a 52,07% da população vacinável com o esquema de imunização completo. Estamos seguindo no mesmo ritmo agora com a dose de reforço e não vamos parar até que toda a nossa população esteja protegida dos efeitos desse vírus”, assegurou David.

De acordo com a Nota Informativa Conjunta da Semsa e Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), o imunizante a ser utilizado para essa dose de reforço será o da Pfizer. O Sistema Municipal de Vacinação (SMV) indica que 6.546 pessoas com imunossupressão estão aptas a receber a dose de reforço. Deste público, 2.253 ainda não concluíram o esquema vacinal.

“Todas as pessoas que se enquadram nos tipos de imunossupressão de grau mais elevado, definidos na nota informativa, podem procurar os nossos pontos de vacinação para receber mais essa dose e reforçar a proteção contra os efeitos do novo coronavírus. É importante que todos compareçam, que aqueles que devem tomar não fiquem sem a terceira dose”, alertou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Estão enquadradas na relação de aptos a receber a dose de reforço pessoas com imunodeficiência primária grave; as que estejam fazendo quimioterapia para tratamento de câncer; os transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3; as que fazem uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; as que façam uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Os documentos a serem apresentados no ponto de vacinação são uma identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e laudo, exame ou receita - original e cópia, que ficará retida para controle. A relação dos documentos específicos está disponível nos perfis oficiais da secretaria @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

O prefeito anunciou, ainda, que na próxima sexta-feira, 1º/10, começarão a receber a terceira dose os trabalhadores de saúde que tenham a partir dos 50 anos e pessoas de 60 anos em diante, da população em geral, que tenham recebido a segunda dose há pelo menos seis meses. Se encaixam nesse critério 10.393 trabalhadores.

Primeira e segunda doses

Nesta quinta-feira, a Semsa dá prosseguimento à campanha de vacinação contra a Covid-19, em cinco pontos estratégicos e 35 unidades de saúde, distribuídos em todas as zonas da cidade. Os endereços podem ser consultados no site da Semsa, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Nos cinco pontos estratégicos estarão disponíveis primeira, segunda e terceira doses do imunizante da Pfizer/BioNTech e segunda dose da CoronaVac/Butantan. Nos demais pontos – unidades de saúde, clínicas da família e policlínicas serão oferecidas as vacinas Pfizer, para primeira, segunda e terceira doses, além da CoronaVac/Butantan e AstraZeneca em segunda dose.

Quem for receber a primeira dose, estando na faixa etária de 12 a 17 anos, deverá estar acompanhado pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS. Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Para a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ContecteSus, que pode ser instalado no celular.

Imuniza

A Semsa orienta que seja feito o cadastro prévio no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), para facilitar o atendimento nos pontos de vacinação e fornecer informações sobre a data do agendamento para a segunda dose.

Além disso, a Semsa também disponibiliza o “Filômetro”, no qual é possível verificar o movimento em cada um dos pontos de vacinação. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filometrovacina.