Manaus começa amanhã a vacinação da 3ª dose contra covid em idosos acima de 70 anos

De acordo com a secretária de Saúde Shádia Fraxe, a vacinação começará com idosos institucionalizados, que vivem em casas de repouso. A primeira unidade a ser visitada será a Fundação Dr. Thomas que possui 116 idosos. em seguida, a vacinação será na casa São Vicente de Paula, que conta com 22 idosos. Após todas unidades de repouso serem visitadas, a vacinação para idosos acima de 70 anos, em geral, será aplicada a partir do dia 17 deste mês.

