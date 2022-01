Manaus amplia vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 a 9 anos de idade

Manaus/AM - Crianças de 6 a 9 anos de idade, sem doenças preexistentes, já podem ser vacinadas contra a Covid-19, a partir de quinta-feira, 27, em um dos quatro pontos de atendimento exclusivo ao público infantil, coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O novo avanço da campanha foi anunciado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na tarde desta quarta-feira, 26, via redes sociais.

A campanha já havia sido ampliada para os grupos prioritários 2 e 3, que incluem indígenas, quilombolas e crianças de instituições de longa permanência (abrigos e orfanatos), e para os menores de 10 e 11 anos, da população geral. O atendimento à nova faixa etária será possível, de acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, pela incorporação da CoronaVac à vacinação infantil.

Desde o início da campanha, no último dia 17, até as 17h desta quarta-feira, 3.120 crianças já haviam sido vacinadas contra a Covid-19 em um dos pontos fixos de vacinação e no atendimento itinerante de grupos prioritários.

Pontos de vacinação

Os quatro pontos de atendimento exclusivo de crianças contra a Covid-19 são: Parque Cidade da Criança, na zona Sul; Clube do Trabalhador-Sesi, na zona Leste; e Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste, com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 16h; e shopping Manaus Via Norte, na zona Norte, que atende nos mesmos dias, das 10h às 16h.

Para ser vacinada, a criança deve estar acompanhada por um dos pais ou outro responsável maior de 18 anos, com documento de identidade. Os documentos infantis obrigatórios são: certidão de nascimento ou documento de identificação original com foto; cartão nacional do SUS ou CPF, e a caderneta de vacinação.

Para as que têm comorbidades, além dos documentos pessoais é preciso levar laudo médico que comprove condições consideradas pelo MS como prioridade para a vacinação. A lista de comorbidades pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br). Já para as crianças com deficiências (PcD), não há exigência de comprovação desta condição.

Informações detalhadas sobre a vacinação infantil, incluindo endereços dos locais de atendimento, documentos e informações estão disponíveis no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou nas redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanus no instagram e Semsa Manaus no facebook).

De acordo com a Semsa, o total estimado na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, em Manaus, é de 260 mil crianças e a meta, como estabelecido pelo Ministério da Saúde, é vacinar 90% deste público com as duas doses recomendadas pelos fabricantes, administradas com intervalo de oito semanas.