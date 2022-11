Manaus amplia pontos de testagem rápida para a Covid-19; veja endereços

Para fazer o teste, o usuário precisa apresentar documento oficial com foto, CPF e o cartão do SUS. Confira os endereços abaixo:

Manaus/AM - Manaus ampliou, de 40 para 45, os pontos de testagem rápida para a Covid-19. O teste rápido de antígeno deve ser solicitado quando os sintomas gripais (febre, dores de cabeça e no corpo) persistirem em até sete dias, no máximo. Após esse período, o teste não tem eficácia para determinar se a pessoa está com a doença.

