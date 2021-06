Pessoas de 34 anos já podem se vacinar hoje em Manaus contra Covid-19

Manaus/AM - Pessoas a partir de 34 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 em Manaus. Logo depois de ser anunciada a vacinação para o público a partir de 35 anos, a prefeitura ampliou para o público de 34 em diante.

Além do público em geral a partir dessa idade, também estão recebendo a vacina os remanescentes dos grupos já iniciados e de segunda dose. Em todas as zonas da cidade, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) montou 28 postos de vacinação. Na sexta-feira, 18/6, o Vacinômetro da Semsa registrou 24.754 doses aplicadas.

De acordo com a Semsa, neste sábado, a campanha deve alcançar a marca de 1 milhão de doses aplicadas.

Até as 12h, já haviam sido aplicadas 677.854 primeiras doses e 309.128 segundas doses. Além dos sete pontos tradicionais, foram disponibilizados postos em 14 unidades de saúde, policlínicas e clínica da família, quatro escolas municipais, o Centro de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC), o Parque Municipal do Idoso e o Studio 5 Centro de Convenções. Todos seguirão atendendo até as 17h.

Para facilitar a escolha por um dos postos, a Semsa criou o “filômetro”, ferramenta que possibilita a verificação do movimento em cada local, com atualizações a cada meia hora, permitindo que o usuário opte pelo de menor movimento e seja atendido com maior rapidez. O acesso ao serviço pode ser feito diretamente pelo link bit.ly/filometrovacina.

Locais de vacinação

Pontos tradicionais - das 9 às 17h

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222- Crespo) Ponto para pedestre e drive thru

Universidade Paulista – Unip (avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro)

Ponto para pedestre e drive thru

Balneário do Sesc/AM (avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto)



Ponto para pedestre e drive thru

Estacionamento do supermercado Coema (avenida Torquato Tapajós, nº 5890, no Novo Israel, zona Norte)

Ponto para pedestre e drive thru

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandú, 119, Cidade Nova)



Somente ponto para pedestre

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1)

Ponto para pedestre e drive thru

Centro de Convenções de Manaus – Sambódromo (avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro)

Ponto para pedestre e drive thru

Outros pontos estratégicos - das 9 às 17h

Studio 5 Shopping e Convenções (avenida Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial I

Ponto para pedestre

Parque Municipal do Idoso (rua Rio Mar, 1324)

Nossa Senhora das Graças

Ponto para pedestre

Shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, 2939 - Cidade de Deus)

Ponto para pedestre

Unidades de saúde e escolas

Lista completa disponível nas redes sociais da Semsa ou diretamente pelo link bit.ly/vacinacovid18jun