Manaus alcançou mais de 500 crianças com 1ª consulta odontológica no Julho Laranja

Manaus/AM - Manaus alcançou mais de 500 crianças de zero a dois anos de idade com a realização da primeira consulta odontológica, durante a campanha Julho Laranja, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O número é cinco vezes maior do que a procura média registrada nos meses anteriores, e demonstra o sucesso obtido nas ações da Semsa para promoção da saúde bucal infantil.

