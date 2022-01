Manaus abre 2º Centro de Testagem para Covid-19 na quarta-feira

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus abre, na quarta-feira, 19, o segundo Centro Municipal de Testagem para Covid-19. A unidade, montada em parceria com o governo do Amazonas, no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Oeste, vai atender pessoas com sintomas gripais, oferecendo o teste rápido de antígeno para Covid-19, além de assistência médica e farmacêutica, de segunda a sábado, das 9h às 19h. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já havia dado início à oferta descentralizada de testes, consultas e medicamentos, na última quarta-feira, 12, com a abertura do Centro Municipal de Testagem no Studio 5 Centro de Convenções, zona Sul.

De acordo com o prefeito David Almeida, o novo espaço vai facilitar o acesso ao teste na capital e ajudar a desafogar as unidades de saúde, onde tem sido alta a demanda de pacientes com síndromes gripais, em busca de diagnóstico. “Agradecemos o apoio do governo do Estado, que colocou o Vasco Vasques à disposição da rede municipal e vai apoiar na operacionalização do serviço com profissionais e insumos, para que a gente possa dar uma resposta mais rápida positiva à nossa população neste cenário de subida dos casos de Covid-19 e influenza e de sobrecarga na rede de básica de saúde”, disse o chefe do Executivo municipal.

O novo Centro de Testagem terá capacidade de atendimento similar à do Studio 5, com 40 estações de notificação, onde é feito o atendimento inicial do usuário; e 20 estações de coleta, com capacidade para a realização de 200 testes e emissão de resultado, por hora. Além disso, 14 médicos farão o atendimento dos pacientes com resultado positivo e os que, mesmo com resultado negativo, apresentem sintomas clínicos de síndrome gripal. Também haverá, no local, dispensação de medicamentos para tratamento dos sintomas, conforme os protocolos de Covid-19 e influenza.

O serviço é exclusivo para pessoas com sintomas iniciados há, no máximo, sete dias, uma vez que após este período o teste rápido de antígeno deixa de ser indicado e a orientação da Semsa é que o usuário procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atendimento médico. O teste utilizado é feito com amostra de nasofaringe, coletada por via nasal, com swab (espécie de cotonete), cujo resultado leva de 15 a 20 minutos.