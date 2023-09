Manauaras passam mal com superlotação e calor na 1ª noite do Sou Manaus Passo a Paço 2023

Manaus/AM - Pessoas passaram mal durante a primeira noite do ‘Sou Manaus Passo a Paço 2023, nesta terça-feira (5), no Centro Histórico de Manaus.

Sou Manaus Passo a Paço 2023 pic.twitter.com/ipp72OUfcJ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 6, 2023

A ambulância disponível no local de Unidade de Assistência à Saúde recebeu alguns participantes do evento que se sentiram mal devido ao excesso de calor e à superlotação. A situação não é novidade e, em 2022, muitos dos que compareceram ao Passo a Paço se queixaram de mal-estar durante os shows.

Em 2023, a primeira noite do Sou Manaus Passo a Paço conta com um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, David Guetta, algumas horas antes da apresentação da atração principal, o público já estava estimado em mais de 100 mil participantes.

Confira imagens da superlotação do evento:

​

Confira a programação completa do que já rolou e ainda vai rolar no Sou Manaus 2023: