Manacapuru e Novo Airão vacinam a partir de 30 anos em mutirão neste sábado

Neste sábado (19) os municípios de Manacapuru e Novo Airão realizam um mutirão para vacinar pessoas sem comorbidades com mais de 30 anos.

É preciso levar documento pessoal original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia) das 8h às 17h.

O público que deve se dirigir aos pontos de vacinação é uma população com 30 anos de idade ou mais, sem comorbidades. É preciso levar documento pessoal original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). acontece também no município de Novo Airão, das 8h às 17h.

Pontos de vacinação em Manacapuru

9º Batalhão de Polícia Militar (drive-thru)

Serviço Social do Comércio (Sesc)

Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Prefeito Washington Luis Régis da Silva.

Ponto de vacinação em Novo Airão

Praça Hugo Carlos Frederico (a praça dos Dinossauros).

Vacina Amazonas - Nos dias 12 e 13 deste mês, Manaus foi o primeiro município a receber o mutirão Vacina Amazonas. Em mais de 32 horas, com alguns pontos de vacinação avançada de forma ininterrupta, mais de 141 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra um Covid-19. Depois de Manacapuru e Novo Arião, Parintins será o quarto município a receber uma operação, no dia 26 de junho. A previsão é que sejam vacinadas pessoas a partir de 25 anos sem comorbidades.