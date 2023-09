Mais Médicos: candidatos do 31º Ciclo do programa são convocados em Manaus

Manaus/AM - Os candidatos do programa Mais Médicos para o Brasil, selecionados no 31º Ciclo, foram convocados para se apresentarem na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a partir desta segunda-feira (18) até sexta (22). O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.670, do dia 15/9, e está disponível para consulta no endereço semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

O chamamento abrange três profissionais, todos com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), que têm prioridade no Mais Médicos, cujos nomes constam no resultado final da alocação do 31º Ciclo do programa federal, referente ao Edital nº 13 da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde. A listagem pode ser consultada no site http://maismedicos.gov.br/resultados.

Os convocados devem acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br para se cadastrar e inserir os documentos requeridos no processo de admissão, após o que devem comparecer no auditório da Semsa, na sede da secretaria, situada na avenida Maceió, 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, munidos de RG e CPF, para orientação sobre procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos.

Os candidatos devem comparecer na secretaria de 18 a 22/9, das 8h às 12h, no horário local. A secretaria alerta que a entrega dos documentos deve ser feita de forma presencial pelo médico, não sendo admitida a entrega por procurador ou representante.