Mais de 8 mil pessoas foram beneficiadas com a coleta agendada em Manaus

Os eletrodomésticos são levados para a Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que funciona por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e a Associação de Catadores de Recicláveis do Amazonas (Ascarman), no bairro Santa Etelvina, zona Norte.

Para utilizar o serviço, é necessário entrar em contato com a Semulsp, por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618, entre 8h e 16h, durante a semana, e informar quais os objetos serão recolhidos, enviando fotos, endereço da retirada, telefone para contato e nome da pessoa que vai acompanhar a equipe.

O programa recolhe objetos de grande porte que serão descartados e funciona por agendamento, realizado via aplicativo de mensagens ou ligação. De acordo com o secretário da Semulsp, Altervi Moreira, o objetivo é impedir que grandes objetos sejam deixados em vias públicas ou jogados nos igarapés da cidade.

Para evitar que materiais de grande porte, como sofás, camas e geladeiras, sejam descartados irregularmente nos igarapés ou em vias públicas, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) segue com o serviço de coleta agendada de grandes objetos, que já atendeu, de janeiro a junho deste ano, 8,8 mil pessoas da capital amazonense, com aumento de 38,6%, se comparado ao ano de 2021, em que contabilizou 6,4 mil atendimentos.

