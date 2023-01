Mais de 70 motoristas são autuados por dirigirem com farol apagado a noite em Manaus

Manaus/AM - Durante uma operação para evitar o risco de acidentes e atropelamentos, 72 motoristas por dirigirem com farol apagado, na noite de terça-feira (17), na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste.

Durante as abordagens, os agentes de trânsito constataram que vários motoristas habilitados, desconhecem o tipo de iluminação do veículo, não sabem diferenciar a luz de posição ou mínima da luz baixa, outros carros estavam com as lâmpadas totalmente queimadas, correndo o risco de causar acidentes.

Outras irregularidades foram avaliadas, como foi o caso de dirigindo sem o uso da cadeirinha e com sua filha no veículo.

As operações noturnas vão se intensificar.

Cerca de 25 motoristas foram autuados pelos agentes do Detran e Polícia Militar por estarem conduzindo veículos sem habilitação, licenciamento atrasado, calçados que não se firmem nos pés e placas ilegíveis.

A ação foi coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e contou com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran) e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (Bptran).