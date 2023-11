Mais de 60 mil ovos apreendidos em fiscalização são doados a entidades de Manaus

Manaus/AM - Mais de 60 mil ovos foram doados para entidades assistenciais de Manaus, nesta quarta-feira (22). Os alimetnos foram apreendidos pela fiscalização Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf), no dia 16 de novembro, na rodovia AM-010, sem rotulagem e com indícios de fraude.

Após a análise do Laboratório CQLab, foi constatado que os produtos podem ser consumidos, evitando o desperdício dos alimentos. Toda apreensão que houver de produtos dentro das condições alimentares realizadas pela Adaf, tendo um valor nutricional para o consumo, serão repassados para atender as instituições cadastradas no Programa Estadual de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos (Pcodepa).

As entregas ocorreram no auditório do Sistema Sepror, localizado na Avenida Carlos Drummond de Andrade, bairro Japiim. Ao todo, foram beneficiadas 60 instituições socioassistenciais de Manaus, cadastradas no Pcodepa. Cada instituição recebeu três caixas, contendo 36 formas, tendo um total de 1.080 unidades de ovos.

Uma das entidades favorecidas, as doações vão beneficiar aproximadamente 320 famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e nutricional.

Pcodepa

O objetivo do programa é reduzir as perdas e desperdícios de alimentos e contribuir com a segurança alimentar e nutricional através da coleta de alimentos de fazendas de produtores rurais, de feiras e supermercados de Manaus, que não foram comercializados, mas que ainda estão em boas condições para o consumo, e os entrega às instituições socioassistenciais cadastradas, Mesa Brasil Sesc e cozinhas comunitárias, de modo a complementar seus cardápios e alimentar o público atendido.