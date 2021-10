Mais de 500 trabalhadores foram testados para jogo Manaus FC x Ypiranga

Manaus/AM - Cerca de 536 pessoas que estavam escaladas para trabalhar no jogo Manaus Futebol Clube x Ypiranga, na Arena da Amazônia, foram testadas contra Covid-19, neste sábado (16), de acordo com levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

A testagem com resultado negativo é um dos critérios para a entrada dos trabalhadores na área interna da Arena da Amazônia. Do total de testagens, foram identificados seis casos positivos de Covid-19 nos trabalhadores, que tiveram acesso negado ao trabalho na Arena. A testagem foi realizada especificamente para quem vai trabalhar na área da partida de futebol.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, todos que atuam nas equipes de serviço serão monitorados, por 14 dias, pela FVS-RCP. “A partir desse monitoramento, vamos identificar se houve ou não circulação do vírus. Esse é um dos critérios da Vigilância em Saúde para garantir que haja sucesso no evento”, afirmou Tatyana.

O coordenador das testagens e gerente de Doenças Transmissíveis da FVS-RCP, Alexsandro Melo, ressaltou que as pessoas que apresentaram resultado positivo para Covid-19 receberam orientação sobre como devem proceder. “Essas pessoas devem ficar em isolamento domiciliar por, pelo menos, 10 dias. Caso haja agravamento do quadro, buscar atendimento de saúde”, destacou.

Os demais 364 profissionais escalados para trabalhar no jogo e que não realizaram o teste de detecção de Covid-19 ainda têm a oportunidade de realizar o exame em um posto de testagem montado no Centro de Convenções Sambódromo, das 9h às 12h. Da mesma forma que a testagem realizada no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, só serão autorizados a trabalhar no jogo quem obtiver resultado negativo para o novo coronavírus pelo exame.

Critérios - A testagem é uma das exigências para que as equipes possam trabalhar no jogo Manaus x Ypiranga, às 15h (horário de Manaus) no domingo (17/10), na Arena da Amazônia. Todo o protocolo está disponível em: https://bit.ly/3n2jVyH

Para entrar no estádio, cada pessoa deverá apresentar o ingresso, a carteira de vacinação, com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19, junto a um documento oficial com foto.

Quem se vacinou com intervalo menor que 15 dias da data do jogo, ou seja, depois do dia 1° de outubro, terá que apresentar também teste antígeno ou RT-PCR negativo para Covid-19. E não será permitida a entrada na Arena com alimentos e bebidas em geral.