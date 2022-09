Mais de 45 mil pessoas prestigiam 2ª noite do #SouManaus

Manaus/AM - Com um público de mais de 45 mil pessoas, a segunda noite do festival foi considerada um sucesso pelos órgãos integrados. De acordo com o superintendente do CCC, Sandro Diz, as reuniões de alinhamento e preparação para o dia seguinte têm ajudado a manter a ordem.

“Todos os dias nós fazemos as reuniões de alinhamento e vamos ajustando as ocorrências conforme vão acontecendo e sempre a partir delas, planejamos o próximo dia, antecipando qualquer intercorrência. Isto só está sendo possível, graças à integração das pastas, que estão atuando de forma conjunta”, conta.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) não deve realizar alterações no planejamento operacional, mas vai priorizar o acesso ao transporte coletivo.

O instituto informou ainda que o horário do transporte deve ser estendido até 1h, com 38 ônibus coletivos atendendo 16 linhas.

Apesar de ter atuado com cinco ambulâncias, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não precisou realizar nenhuma remoção nesta segunda noite e deve manter o mesmo efetivo para esta segunda-feira.

A Guarda Municipal vem atuando com 100 agentes por noite e 20 motos fazendo a ronda no perímetro do evento. Houve duas situações que saíram da normalidade, com pessoas alcoolizadas que precisaram ser retiradas do festival, e assim foi garantida a integridade dos manauaras, que saíram de suas casas para aproveitar a noite.

A Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Manauscult) alinhou as atividades do terceiro dia, que promete receber o maior público, com expectativa de mais de 120 mil pessoas de forma rotativa, e aproveitou para solicitar o apoio da Polícia Militar e do Batalhão de Choque.