Mais de 40 motoristas são autuados em vagas de idosos e PCDs em Manaus

Após intensa fiscalização, os agentes autuaram mais de 40 motoristas que estavam fazendo o uso indevido das vagas destinadas a idosos e PcDs. Além do monitoramento, as equipes também realizaram um trabalho de conscientização de motoristas sobre a importância de respeitar essas áreas especiais.

“Essa ação é uma resposta direta às crescentes reclamações e denúncias recebidas pelo IMMU em relação à falta de respeito às vagas reservadas. A ocupação indevida desses espaços prejudica diretamente a mobilidade e a autonomia das pessoas com deficiência e dos idosos, além de ser uma infração de trânsito passível de multa e outras penalidades”, enfatizou Stanley Ventilari, diretor de operações do IMMU.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), montou nesta quarta-feira, 14/6 uma operação para coibir estacionamentos irregulares em vagas destinadas a idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs), nos supermercados e centros comerciais da capital. Com o objetivo de garantir a acessibilidade e a segurança desses grupos, foi montada uma força-tarefa por agentes de trânsito espalhados em todas as zonas da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.