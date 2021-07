Mais de 40 mil pessoas são vacinadas contra a covid em mutirão em Manaus

A meta total do mutirão é vacinar, durante os dois dias, ao menos 60 mil pessoas. Para receber a vacina é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). É recomendado que o usuário faça cadastro prévio em https://imuniza.manaus.am.gov.br/, para agilizar o atendimento e a vacinação. Os três postos continuarão abertos abertos de 9h a meia noite hoje e a Prefeitura conta com mais 12 postos, que funcionam no horário habitual de 9h às 16h. Pontos de vacinação - das 9h à meia-noite Oeste Sambódromo Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro Somente drive-thru Centro de Convenções Vasco Vasques - Segunda Etapa Avenida Constantino Nery, 5.001 - Flores Somente pedestre Arena da Amazônia Avenida Constantino Nery, 5.001 - Flores Somente drive-thru Pontos de vacinação - das 9h às 16h *Oeste* Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, Avenida Brasil, s/n° - Santo Antônio *Norte* Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola Rua Gandu, 119 - Cidade Nova Somente para pedestre Shopping Phelippe Daou Avenida Camapuã, 2.939 - Cidade de Deus Somente para pedestre UBS Arthur Virgílio Travessa 10, 3.015 - Amazonino Mendes UBS Sálvio Belota Rua Samambaia, 786 - Santa Etelvina *Sul* Studio 5 - Centro de Convenções Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 - Distrito Industrial I Somente para pedestre UBS Nilton Lins Avenida Professor Nilton Lins, 3.259 - Flores *Leste* SESI – Clube do Trabalhador Avenida Cosme Ferreira, 7.399 - São José I Ponto para pedestre e drive-thru UBS Guilherme Alexandre Rua Nova República, 575 - Colônia Antônio Aleixo UBS Platão Araújo Rua Antônio Lisboa, s/nº - Puraquequara UBS Gebes de Medeiros Rua Pirarucu, 1.000 - Jorge Teixeira UBS Amazonas Palhano Rua Antônio Matias, s/nº - São José 2

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.