Mais de 40 mil foram vacinados contra a Covid em 7 horas de mutirão em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus contabilizou mais de 40 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19, até as 16h deste sábado (28), nos 39 pontos de atendimento abertos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para a intensificação da vacinação de segunda dose. Do total de doses aplicadas (45.484), 35,2 mil foram em pessoas que encerraram o esquema vacinal de duas doses com os imunizantes da AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac. Outras 10,2 mil pessoas, com idade a partir de 12 anos, receberam a primeira dose.

O atendimento à população segue nos locais que funcionarão até as 18h desse domingo, 29/8, sem intervalo: sambódromo e Arena da Amazônia, que atendem exclusivamente em sistema de drive-thru, e Centro de Convenções Vasco Vasques, onde são recebidos apenas os pedestres.

O mutirão de vacinação está sendo realizado pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o Governo do Amazonas, para facilitar o acesso da população à segunda dose, dentro dos intervalos estabelecidos: 28 dias para quem tomou CoronaVac; 84 dias para os vacinados com a primeira dose de Pfizer e 56 dias para quem tomou AstraZeneca. Para este imunizante, o prazo foi reduzido de 12 para oito semanas, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Documentos

Os documentos necessários para os usuários que irão receber a segunda dose são: documento de identificação original com foto, CPF e carteira de vacinação, com o registro da primeira dose. Para quem ainda vai tomar a primeira dose é preciso apresentar, além desses o comprovante de residência que ateste moradia em Manaus, com cópia.

Os adolescentes de 12 a 17 precisam levar os mesmos documentos, mas se não tiverem documento de identidade , podem apresentar a certidão de nascimento, e se não tiverem CPF, podem levar o Cartão Nacional do SUS. Além disso, precisam estar acompanhados de um responsável maior de 18 anos que, não sendo o pai ou a mãe, deve assinar uma declaração de responsabilidade.

A Semsa orienta para o preenchimento prévio do cadastro de usuário no sistema Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), escolhendo o botão “Cadastro do Cidadão”. O cadastramento não é obrigatório, mas de acordo com a coordenação da campanha de imunização, reduz o tempo de atendimento nos postos.

Pontos de vacinação abertos em sistema de viradão - até as 18 de domingo:

Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 - Dom Pedro

Somente para drive-thru

Arena da Amazônia

Avenida Constantino Nery, 5.001 - Flores (Acesso pela rua Jornalista Flaviano Limongi)

Somente para drive-thru

Centro de Convenções Vasco Vasques

Avenida Constantino Nery, 5.001 - Flores

Somente para pedestre