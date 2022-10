Mais de 30 mil pessoas lotam sambódromo na 3ª noite do Boi Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, neste domingo, 23/10, da última noite de festa do Boi Manaus e comemorou, à meia noite, o aniversário de 353 anos da capital amazonense ao lado de mais de 30 mil brincantes presentes no Sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, zona Oeste da capital amazonense. Na ocasião, David Almeida destacou a nova realidade vivida pela cidade, pouco mais de um ano após a segunda onda de casos da Covid-19.

O evento contou com 24 horas de shows, mais de 50 atrações distribuídas em três trios elétricos, com média de 16 atrações por noite. Na primeira noite do “Boi Manaus”, na sexta-feira, 21/10, um público rotativo de seis mil brincantes passou pelo evento de boi-bumbá. Já no sábado, 22/10, na segunda noite, mais de 20 mil pessoas lotaram o Sambódromo para brincar ao som do ritmo amazônico do “dois pra lá, dois pra cá”.

O local contou também com área de exposição e venda de artesanatos e áreas gastronômicas posicionadas em pontos estratégicos do Sambódromo. “Estamos muito felizes com o resultado das vendas, o Boi Manaus é um grande evento reconhecido na cidade, esse último dia de vendas foi muito importante para o nosso faturamento”, disse o empreendedor Chrystian McComb.

No último dia do “Boi Manaus 2022” passaram pelo “Boi Elétrico” as atrações: Toada de Roda; Rei Azevedo; Curumins da Baixa; Robson Jr.; Márcia Siqueira; Márcia Novo; Klinger Jr.; Fabiano Neves; Prince do Caprichoso; Carlinhos do Boi; Batucada; Sebastião Jr.; Leonardo Castelo; Edmundo Oran; Arlindo Neto; Boi Garanhão e finalizando a programação o cantor Patrick Monteiro.