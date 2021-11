Mais de 3 mil doses de vacinas foram aplicadas no 3º dia de ação nos shoppings de Manaus

Início do funcionamento: terça-feira (16/11), com atendimento de segunda a sexta-feira

O Manauara Shopping aplicou 898 doses, sendo 51 (1ª dose), 392 (2ª dose) e 455 (3ª dose). No Manaus Plaza Shopping, foram 653 doses (63 da 1ª dose, 325 da 2ª dose e 255 da 3ª dose). O Shopping Ponta Negra aplicou 481 doses, sendo 30 (1ª dose), 198 (2ª dose) e 253 (3ª dose), já no Shopping Grande Circular foram 388 doses aplicadas, 76 (1ª dose), 218 (2ª dose) e 94 (3ª dose).

Conforme levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), na quinta-feira, 1.742 pessoas receberam a segunda dose, 1.411 foram imunizadas com a dose de reforço e 299 iniciaram o ciclo vacinal com a aplicação da primeira dose. Nos três dias de ação do Vacina Amazonas em shoppings, 12.442 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19.

Manaus/AM - A campanha de vacinação realizada em cinco shoppings de Manaus retomou, na quinta-feira (11), com a aplicação de 3.452 doses. Os postos de vacinação foram ampliados com a inclusão de mais dois centros de compras para atendimento da população, de quinta a domingo.

