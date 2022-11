Mais de 27 mil pessoas devem deixar Manaus no feriadão

Manaus/AM - As principais saídas de Manais estão sendo fiscalizadas desde às 7h, desta sexta-feira (11), durante a Operação Viagem Segura – Proclamação da República. Mais de 27 mil pessoas devem deixar Manaus durante o feriadão usando transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros. O grande fluxo é previsto em razão do ponto facultativo na segunda-feira (14), antecedendo o feriado nacional na terça-feira (15).

Agentes da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) vão estar em todos os pontos do órgão, inclusive nos dois novos, em Careiro da Várzea e em Itacoatiara. As equipes devem efetuar mais de 1.200 fiscalizações.

Estimativas

O Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) estima que um número superior a 12 mil passageiros saia de Manaus, de hoje (11) até a terça-feira, em embarcações. Ao todo, mais de 200 fiscalizações devem acontecer nesse modal.

O Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) projeta que mais de 15 mil pessoas utilizem carros e ônibus para acessar outras cidades do estado. No total, nessa modalidade, devem ocorrer mais de mil vistorias nas categorias regular (viagens entre terminais rodoviários), semiurbano (Manaus-Iranduba-Iranduba-Manaus), fretamento eventual e contínuo.

Postos de fiscalização

Atualmente, no sistema rodoviário intermunicipal, as fiscalizações acontecem de modo fixo no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, bairro Flores, zona centro-sul; Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte; Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte; Terminal Rodoviário de Itacoatiara; e na entrada de Careiro da Várzea, primeiro posto multimodal (também atende o sistema rodoviário) da Arsepam.

No transporte hidroviário intermunicipal, a Agência Reguladora conta com um posto no Porto de Manaus, que também atende as balsas da Manaus Moderna. Com a abertura do ponto em Careiro da Várzea, o do Porto da Ceasa foi desativado, pois as atividades desenvolvidas nele foram incorporadas pelo novo posto.