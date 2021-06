Mais de 25 mil pessoas não tomaram 2ª dose da vacina contra Covid em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 25.889 pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra Covid-19, o número representa 5,85% do total de 442.290 de pessoas imunizadas com a primeira dose, até esta terça-feira (08), em Manaus, segundo dados do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Para facilitar o acesso às vacinas, a prefeitura montou postos em todas as zonas da cidade e criou uma plataforma, por meio da qual é feito o agendamento de data, horário e local para o recebimento das doses. De acordo com a Semsa, 8.079 pessoas não retornaram para a segunda dose de CoronaVac/Butantan e 17.810 pessoas não tomaram a segunda dose da AstraZeneca/Oxford.

A Semsa informa que em todos os pontos está sendo aplicada a segunda dose, à exceção da Escola de Enfermagem. Os que receberam a CoronaVac/Butantan devem procurar as estações do ponto de vacinação do Centro de Convenções, o sambódromo, único local que está disponibilizando este imunizante.

Os pontos de vacinação funcionam de segunda a sábado, das 09h às 16h.

Zona Norte

Estacionamento do supermercado Coema

Avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, Novo Israel

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, Crespo

Universidade Paulista – Unip

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro