Mais de 249 mil pessoas ainda não tomaram a 2ª dose contra Covid em Manaus

Os endereços de todos os pontos, com informações sobre critérios, documentação necessária e imunizantes disponíveis podem ser consultados no site da Semsa, pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br, e nos perfis oficiais da secretaria no Instagram (@semsamanaus) e Facebook (Semsa Manaus).

Manaus/AM - De acordo com os registros de doses aplicadas disponibilizados pelo Vacinômetro municipal, da população classificada como vacinável, acima de 12 anos, 75.438 ainda não procuraram os pontos de vacinação para receber a primeira dose. Dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) da Semsa neste domingo, 30/1, indicam que 249.026 já passaram dos intervalos definidos pelos laboratórios para a segunda dose.

