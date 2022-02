Mais de 20 mil não retornaram para receber a dose de reforço da Janssen em Manaus

A dose de reforço do imunizante Janssen está disponível em dez pontos de vacinação. Os endereços podem ser consultados no site da Semsa, por meio do link https://semsa.manaus.am.gov.br e nos perfis oficiais da secretaria.

Das 28.187 pessoas que receberam a dose única, apenas 1.498 estão com a dose de reforço do imunizante, disponível desde dezembro de 2021. O número representa 5% dos imunizados.

Manaus/AM - De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), mais de 20 mil imunizados com a vacina da Janssen não retornaram para aplicar a dose de reforço na capital.

