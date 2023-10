Mais de 18 mil pessoas devem sair de Manaus durante o feriadão, prevê Arsepam

Manaus/AM - A Operação Viagem Segura – Aniversário de Manaus será deflagrada a partir deste sábado (21), a partir das 7h, e vai até a próxima terça-feira (24), no aniversário da capital. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) projeta que o fluxo de passageiros ultrapasse 18 mil pessoas, sendo mais de 13 mil no modal rodoviário e 5 mil no hidroviário.

O fluxo de passageiros no transporte fluvial está em baixa em decorrência da estiagem. Os fiscais da Arsepam estão monitorando diariamente os itens de segurança das embarcações e os preços das passagens. Em caso de denúncias imediatas, a população pode ligar para o número telefônico (92) 98408-1799 (WhatsApp).

Postos de fiscalização

No modal rodoviário, as inspeções ocorrem no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, bairro Flores, zona centro-sul; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte; Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte; após a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; e no Terminal Rodoviário de Itacoatiara.

No transporte hidroviário, os trabalhos da Arsepam acontecem no Porto de Manaus, atendendo também as balsas da Manaus Moderna, no Centro da capital; e no Porto da Ceasa.

A Agência Reguladora conta ainda com uma equipe volante no modal hidroviário intermunicipal, para acompanhar eventuais ocorrências e denúncias em outros portos da capital.