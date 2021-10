Mais de 12 mil adolescentes receberam 2ª dose da vacina contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - Mais de 12 mil adolescentes de 12 a 17 anos foram vacinados com a segunda dose contra Covid-19, neste sábado (09), concluindo o esquema vacinal necessário para alcançar a eficácia do imunizante. Ao todo, mais de 180 mil jovens já vacinaram com a primeira dose, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Para receber esse e os outros públicos que estão sendo vacinados, a Semsa disponibilizou 40 pontos em toda a cidade, que aplicaram quase 30 mil doses, entre primeira segunda e dose de reforço em oito horas de atendimento.

Em Manaus, a campanha de vacinação contra a Covid-19 está contemplando pessoas de 12 anos ou mais com primeira e segunda doses e com a dose de reforço pessoas a partir de 60 anos e trabalhadores da Saúde que tenham concluído o esquema vacinal há pelo menos seis meses. As pessoas com alto grau de imunossupressão que tenham recebido a segunda dose há 28 dias ou mais estão recebendo a dose adicional.

Na segunda-feira (11) ponto facultativo, e na terça-feira (12), feriado dedicado à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, não haverá vacinação. O atendimento será retomado na quarta-feira (13), em 39 pontos de vacinação, sendo quatro estratégicos e 35 unidades da Semsa entre UBSs, policlínicas e clínicas da família.