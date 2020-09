Mais de 111 mil alunos do ensino fundamental vão voltar às aulas em Manaus

Manaus/AM - A volta às aulas do ensino fundamental da rede estadual de ensino em Manaus está marcada para a próxima quarta-feira (30), com mais de 111 mil alunos retornando. São 107 escolas que vão reabrir, com 3 mil professores.

As turmas serão divididas em dois blocos (A e B), que frequentarão as unidades em dias alternados. Quando não estiverem na escola, os estudantes deverão acompanhar as transmissões do projeto “Aula em Casa”.

Para esse retorno, às unidades de Ensino Fundamental receberam totens e dispensers de álcool gel e pias e sabonetes em pontos estratégicos. As escolas foram, ainda, sinalizadas com os principais protocolos de segurança em saúde. Ao todo cerca de 428 pias foram instaladas para essa retomada.

Protocolos

As unidades terão de obedecer a protocolos bem definidos de distanciamento social: uso obrigatório de máscaras e EPIs, monitoramento da saúde dos alunos, higiene pessoal e dos ambientes escolares e redução de 50% dos estudantes nas aulas presenciais, entre outras medidas que irão garantir a saúde e segurança de todos.

Todos os alunos do Ensino Fundamental receberão duas máscaras de pano, que deverão ser trocadas na metade da jornada escolar. A Secretaria de Educação também investiu na aquisição de 16 mil dispensers de álcool gel/sabão, 135 mil litros de álcool gel, 650 totens de álcool gel e 800 tapetes sanitizantes, para toda a rede.

Testes rápidos

A Secretaria de Educação segue, ainda, com a testagem em massa dos seus profissionais. Até segunda-feira (21), 8.129 servidores haviam sido testados, com 7.681 obtendo resultados negativos ou fora do período de transmissão – mais de 94% dos examinados.