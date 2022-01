Mais de 100 mil pessoas não tomaram 1ª dose da vacina contra covid em Manaus

Manaus/AM – Apesar do avanço da covid-19, mais de 100 mil pessoas ainda não se vacinaram com a primeira dose da vacina em Manaus. Outras 271.785 pessoas não completaram o esquema de duas doses do imunizante. Ontem (11), o Amazonas registrou 1.219 casos da doença, nas últimas 24 horas, sendo 1.026 somente na capital. O aumento nos casos acendeu alerta para uma possível terceira onda. O estado não registrava mais de mil casos desde o dia 9 de abril de 2021. Neste dia, o número de casos chegou a 1.172. Como forma de aumentar a cobertura vacinal, o governo do Amazonas ampliou os postos de vacinação em supermercados, a partir de quinta-feira (13). A capital registrou ainda 22 casos da variante Ômicron e 6 casos confirmados da coinfecção por covid-19 e Influenza.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.