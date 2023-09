Mais 100 mil pessoas vibram com atrações da 1ª noite do Sou Manaus 2023; veja imagens

Manaus/AM - Com público que superou os 100 mil participantes, o primeiro dia do “#SouManaus Passo a Paço 2023” superou as expectativas. David Guetta, o maior nome da música eletrônica mundial, além de outras quatro atrações nacionais, e 22 apresentações musicais locais, são exibidas nesta noite.

Léo Magalhães no Sou Manaus pic.twitter.com/EaIa97isFh — Babilônia (@babiloniaam) September 6, 2023

No palco Bradesco - Guardião da Amazônia, se apresentam no primeiro dia: Léo Magalhães, Zé Felipe e Virgínia, e David Guetta. Entre as atrações locais estão John Cavalcante, George Japa, Uendel Pinheiro e a DJ Aline Rocha. No palco Amazona as apresentações serão de Humberto Gessinger e Murilo Huff, além dos artistas locais como DJ Ariana Paes, Johnny Jack Mesclado, Official 80, DJ May Seven e Tome Xote. No palco Coreto, tocam DJ Noelle, Félix Aranha, DJ Noelle, Dani Sá, Natty dos Anjos, Strangers Hard Rock, 3 Gatos Pingados, e Antônio Bahia.

Humberto Gessinger no Sou Manaus pic.twitter.com/cWhoBsYkZT — Babilônia (@babiloniaam) September 6, 2023

Quem se deslocou ao festival, seja por veículos, a pé ou por transporte público, não encontrou dificuldade para chegar aos locais dos eventos. Foi implementada uma ampla operação de trânsito e transporte, visando organizar e orientar aqueles que se deslocam para o festival, garantindo que o fluxo diário da cidade não seja comprometido.

Agentes de trânsito e fiscais de transporte estarão nos principais pontos para orientar motoristas e usuários de ônibus quanto às melhores opções de locomoção.