Magia do Natal invade zona rural de Manaus com a 3ª Parada Natalina

Manaus/AM - Neste sábado (25), foi realizado a 3ª edição da Parada Natalina, um evento que levou a magia e a beleza do Natal à comunidade São João, localizada no quilômetro 4, da BR-174, zona rural de Manaus. Com o tema “Natal das Águas – Esperança que se renova”, o objetivo é proporcionar alegria e um momento especial para todos os moradores de Manaus.

O evento teve início às 18h e surpreendeu quem esteve presente, com um novo formato e uma atmosfera de encantamento. Vinte personagens vivos, cada um com um toque único de alegria e diversão, caminharam pela rua, interagindo com o público e espalhando o espírito natalino. Três carros alegóricos, repletos de luzes e decorações natalinas deslumbrantes, desfilaram pela comunidade, levando consigo a magia e o encanto do Natal das Águas.

Outro destaque do evento foi a participação da fanfarra Vila da Barra, que trouxe muitas músicas contagiantes, elevando ainda mais o clima de celebração.