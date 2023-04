Mãe e filho sofrem graves queimaduras após mulher improvisar fogão em Manaus

O incêndio foi contido pelos vizinhos e as vítimas foram encaminhadas para o hospital 28 de Agosto com queimaduras de 3º grau.

Informações repassadas para a polícia dão conta de que a mulher improvisou um fogão usando dois tijolos e uma grelha para poder preparar a comida, e no momento em que jogou combustível para fazer fogo, o recipiente explodiu e as chamas atingiram mãe e filho.

Manaus/AM - Uma explosão deixou uma mulher e o filho de 2 anos com queimaduras graves na noite desta quarta-feira (26), na casa da família, na rua Japará, bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

